Vitale Ortsmitte Altenmünster findet breite Zustimmung

Altenmünster : Altenmünster |

Gemeinde stellt aktualisierte Pläne zur Neugestaltung des ehemaligen Brauereigeländes in einer Bürgerversammlung vor



Seit 2012 beschäftigt sich der Gemeinderat nun schon mit der Neugestaltung des rund 4000 Quadratmeter umfassenden freien Platzes im Zentrum der Gemeinde. Jetzt wird mit einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Grundstein für ein zukunftsweisendes Projekt gelegt. Im September des vergangenen Jahres lag bereits ein Bebauungsplan aus, die Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger hatten die Möglichkeit, ihre Bedenken dazu zu äußern. Der Gemeinderat und die an der Planung beteiligten Unternehmen befassten sich in der Folge mit den Einwendungen und konnten nun die geänderten und überarbeiteten Pläne der breiten Öffentlichkeit in einer hierfür eigens anberaumten Bürgerversammlung vorstellen.Geplant sind zwei Gebäudeteile mit drei Stockwerken und einem ausgebauten Dachgeschoss. Im Zuge der Städtebauförderung erwartet die Gemeinde Zuschüsse von 50 – 60 Prozent für ihre Investitionen.Bürgermeister Bernhard Walter zeigte den rund 170 Besuchern in seiner Einführung nochmals die Beweggründe für die Baumaßnahme auf. Priorität hat die Gesundheitsvorsorge, der örtlich ansässige Hausarzt ist bereit 67 Jahre alt. Sein Nachfolger würde die Praxis nur mit einem Partner weiterführen. Altenmünster gehört seit 2016 dem Ärztlichen Bedarfsplanungsgebiet Dinkelscherben an, freie Stellen sind hier noch vorhanden. Deshalb ist es wichtig, die notwendigen Voraussetzungen für die Niederlassung weiterer Arztstellen zu schaffen, sonst geschieht dies an anderen Orten, so der Bürgermeister.Wie das Objekt genutzt werden kann, erläuterte Vertriebsleiter Stefan Mayershofer von der Firma Reitenberger. Alle Themen des Gesundheitswesens sollen etabliert werden. Weiter sind Wohn- und Geschäftsräume inclusive eines Cafés vorgesehen, ebenso könnte sich das Hotel im Bräustüble in dem Haus erweitern. „Die Kontakte mit Interessenten sind geknüpft, konkrete Verhandlungen oder Verträge können aber erst geführt oder beschlossen werden, wenn die Durchführung gesichert ist“, betonte Mayershofer.Geschäftsführer Werner Dehm vom Planungsbüro OPLA sprach der Gemeinde die Gratulation für dieses Vorhaben aus. „Nicht jede Kommune hat die Ortsmitte im Besitz, nutzen sie die Chance, mit diesen optimalen Voraussetzungen was Tolles daraus zu machen“ appellierte Dehm an die Zuhörer. Anhand historischer Bilder aus dem Jahre 1750 erinnerte er, dass die Ortsmitte mit der Brauerei bis zu deren Abbruch vor 16 Jahren schon immer dicht bebaut war. Bis dahin konkurrierte die Kirche mit den Schornsteinen der Brauerei, deshalb war es wichtig, in allen Planungen die Sichtbeziehung zur Kirche stets frei zu halten. Markus Seitz, ebenfalls vom Büro OPLA erläuterte im Anschluss die Vorteile des neuen Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Die Mitbestimmung der Gemeinde ist dabei extrem hoch, die Bürger werden mit einbezogen und können nach einer erneuten Auslegung nochmals dazu Stellung nehmen.Geschäftsführer Ulrich Reitenberger IV, dessen Bauunternehmen das 10-Millionen-Euro-Projekt finanzieren und umsetzen will, bestätigte den Bürgern die Wichtigkeit dieser Planungen. Ähnliche Projekte hat das Unternehmen bereits in der Region, wie in Zusmarshausen, Augsburg oder Untermeitingen verwirklicht. Mit diesem Vorhaben gibt die Gemeinde die richtigen Antworten auf den demografischen Wandel und sorgt mit dieser Innerortsverdichtung für eine Attraktivitätssteigerung, betonte Reitenberger.Architekt Davide Conti stellte die Pläne der Objekte, in denen sämtliche Anforderungen mit einbezogen wurden, den Besuchern vor. Die Trauf- und die Firsthöhe der dreistöckigen Gebäude wird niedriger als die der benachbarten Kirche sein, die Blickachsen werden freigehalten. Ein weiteres Ziel war, Fahrzeuge aus dem Blickfeld zu nehmen. Dies wird mit dem Bau einer Tiefgarage umgesetzt.Interessiert verfolgten die Besucher die Ausführungen zur Außenplatzgestaltung von Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf für den die Tiefgarage ebenfalls von großer Bedeutung ist. Diese Baumaßnahme erfordert eine Geländeaufschüttung, darauf könnte eine Naturbühne entstehen, andererseits ermöglicht die höhere Lage wiederum einen barrierefreien Zugang zur Kirche. Unterschiedliche Grünflächen, Bäume und ein Brunnen an zentraler Stelle können den Platz auflockern. Querungshilfen mit Mittelinsel in der Eppishofer- und Hauptstraße sorgen für einen sicheren Übergang.Im Anschluss an die aufschlussreichen Ausführungen hatten die Bürger die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen, Bedenken zu äußern oder Anregungen für Verbesserungen zu geben. Referenten und Bürgermeister Walter gaben gerne Auskunft und konnten die Unsicherheiten entkräften.Der große Applaus der Besucher am Ende der erfolgreichen Veranstaltung zeigte die breite Zustimmung für dieses Vorhaben, das vielleicht schon in zwei bis drei Jahren fertiggestellt sein könnte.