Moderne Eingangstüren mit Mehrwert

Nach einem langen Arbeitstag sind die meisten froh, die Eingangstüre hinter sich schließen und zu Hause entspannen zu können. Dass die Wahrung der Privatsphäre Menschen schon seit langem ein Anliegen ist, beweisen historischen Funde. In der Schweiz wurden mehr als 5.000 Jahre alte Holztüren entdeckt, auch die mächtigen Stadttore während der Antike erfüllten eine ähnliche Funktion wie heute Alu Haustüren. Durch ihre Größe und Mächtigkeit schüchterten die Befestigungsanlagen fremde Truppen ein. In kleinem Rahmen zu Hause bietet eine massive Eingangstüre auch heute noch Einbruchsschutz.



Sicherheitsaspekte bei der Wahl mit einbeziehen

Innovationen bei Schlössern für Eingangstüren



Moderne Haustüren leisten Beitrag zum Klimaschutz

Pro 100.000 Einwohner wurden in Deutschland im Jahr 2018 118 Einbrüche verzeichnet, insgesamt waren es rund 97.500 Fälle. Dabei gab es große regionale Unterschiede: In Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen kam es besonders häufig zu Einbruchsdelikten. Dabei sind die Zahlen rückläufig, 2017 wurden noch um 18 Prozent mehr angezeigt. Einer der Gründe, warum Häuser und Wohnungen in Deutschland scheinbar seltener Ziele für Kriminelle werden ist die Verbesserung der Sicherheitsstandards.Eine moderne Eingangstüre sorgt dafür, dass Kriminelle abgeschreckt werden oder ihren Versuch nach kurzer Zeit abbrechen. Um das Eigenheim sicherer zu gestalten bieten sich zwei Optionen ein: Einerseits ist es möglich, eine bestehende Türe mit speziellen Schlössern, Querriegeln und Beschlägen nachzurüsten. In den meisten Fällen bietet sich jedoch – nicht nur aus optischen Gründen – ein kompletter Austausch an. Nach den neuesten Erkenntnissen der Technik gefertigte Eingangstüren werden sozusagen aus einem Guss gefertigt. Sowohl Türblatt als auch Schloss, Zarge und die Beläge sind massiv gefertigt. Da Eingangstüren in für Kunden übersichtliches System klassifiziert sind, können sie ganz leicht herausfinden wie sicher ein Modell ist. Seitdem im Jahr 2011 die Klassifizierung von Fenstern und Türen europaweit in der DIN EN 1627 geregelt ist, sind Eingangstüren in Widerstandsklassen eingeteilt. Sie besagen, wie lange ein Modell Einbruchsversuchen standhält. Experten empfehlen für private Haushalte die Klassen RC2 und RC3.Schon seit Jahrtausenden gibt es Türen, die den privaten vom öffentlichen Bereich abschirmen. Gerade in den letzten Jahren hat sich auf dem Sektor viel getan. Die zunehmende Digitalisierung hat auch vor Eingangstüren nicht Halt gemacht. In modernen Modellen erfolgt der Zutritt nicht mehr mit einem Schlüssel. Unter anderem kommen Bewohner nur nach der Eingabe eines Codes in die Innenräume. Dieses System wird jedoch nicht nur bei privaten Häusern, sondern auch in Bürogebäuden genutzt. Einer der großen Vorteile dieses Systems liegt auf der Hand: Man benötigt keinen Schlüssel mehr. Soll noch eine zusätzliche Person Zutritt zum Gebäude erhalten, gibt man den Code einfach weiter. Hier einige der Vorteile elektronischer Türschlösser:• Es kann kein Schlüssel verloren gehen• Die Türe wird bequem mit Fingerabdruck, Zahlencode oder bei einem Smart Home sogar mit einer App geöffnet• Man kann auch von unterwegs Zugangsberechtigungen verteilen (zum Beispiel an Handwerker)• Moderne Varianten laufen nicht zwingend über WLAN. Man kann auch über Bluetooth elektronische Schlösser öffnenElektronische Eingangstüren sind in Smart Homes selbstverständlich. Bei dieser modernen Form des Wohnens interagieren elektronische Geräte miteinander. Bei Eingangstüren ist es zum Beispiel möglich, mittels einer App die Türe zu öffnen. Als Alternative für jene die WLAN nicht immer vertrauen bietet sich Bluetooth an. Kombiniert werden können elektrische Schlösser zum Beispiel mit Kameras, die im Eingangsbereich installiert werden. Auch sie rufen Bewohner bequem über das Smartphone ab und wissen somit auch unterwegs, was sich vor dem Eingangsbereich gerade tut.Neben den Sicherheitsaspekten ist auch die Energieeffizienz bei der Wahl einer Eingangstüre ein wichtiges Thema. In der Energiesparverordnung ist geregelt, wie viel Energie pro Quadratmeter durch die Bausubstanz verloren gehen darf. Die Einheit dafür ist W/(m2K), es werden also Watt, die Größe und der Temperaturunterschied in Kelvin in Relation gesetzt. Bei Haustüren ist der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) mit 1,8 W/(m2K) beschränkt. An einer Türe gibt es viele Elemente, wo Wärme verloren geht. Dazu zählen Rahmen und Türblatt. Wie gut Türen von Haus aus dämmen, hängt vom verwendeten Material ab. Hier ist das Naturmaterial Holz im Vorteil: Es besteht nämlich aus kleinen Zellen, die mit Luft gefüllt sind. Sie gelten als ausgezeichneter Wärmespeicher. Bei Aluminiumtüren, die diese Eigenschaft nicht aufweist, muss zusätzliches Dämmmaterial angebracht werden. Besonders klimaschützende Haustüren erreichen einen U-Wert von 0,8 bis 0,8.Glaselemente an Eingangstüren sehen zwar attraktiv aus, sind jedoch was die Energieeffizienz betrifft nicht immer förderlich da Glas Wärme gut leitet. Wer sich für eine Haustüre mit durchsichtigen Elementen entscheidet, sollte Wärmeschutzverglasungen wählen. Sie bestehen meistens aus drei Schichten, die zum Teil mit wärmereflektierendem Material beschichtet sind. Das A und O jeder energieeffizienten Türe sind ausgezeichnete Dichtungen. Beim Schließen presst sich die Dichtung zusammen und sorgt somit dafür, dass kein Zug nach draußen entsteht. 