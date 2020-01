Seniorenhandys: Das ist beim Kauf wichtig

- Anzeige -

Handys haben verschiedene Vorteile und sind für zahlreiche Menschen unverzichtbar. Viele ältere Personen möchten gern ein Handy, um im Notfall immer und überall Hilfe rufen zu können und stets erreichbar zu sein. Zahlreiche Hersteller bieten sogenannte Seniorenhandys an, die mit einigen Besonderheiten punkten. Welche dies sind und worauf beim Kauf geachtet werden sollte, wird im folgenden Ratgeber erläutert.



Was ist das Besondere an einem Seniorenhandy?

Seniorenhandy kaufen - worauf achten?

Wichtig ist: MIT und nicht FÜR den Senior entscheiden

Seniorenhandys zeichnen sich durch einige Vorteile gegenüber herkömmlichen Smartphones aus. Sie sind durch ein selbsterklärendes Menü oft einfach zu bedienen und verfügen zudem über größere Tasten. Auch die Schrift ist größer, was vor allem bei älteren Menschen mit einer Sehschwäche oder motorischen Schwierigkeiten sehr nützlich sein kann. Zudem verfügen Seniorenhandys über verbesserte Lautsprecher und es ist möglich, die Klingeltöne entsprechend anzupassen.Weiterhin gibt es einige Zusatzfunktionen, von denen die älteren Nutzer profitieren können:NotruftasteIn einem Notfall kann damit schnell und einfach durch Drücken der Notruftaste Hilfe angefordert werden. Diese befindet sich zum Beispiel auf der Rückseite des Geräts. So kann im Ernstfall, zum Beispiel bei einem Sturz, schnell nach Hilfe gerufen werden. Besonders hilfreich ist dies, wenn die entsprechende Person allein lebt. Der Notruf kann am Handy voreingestellt werden. Oft besteht die Möglichkeit, die Telefonnummern von Familienmitgliedern, Pflegepersonal oder einer Notrufzentrale einzugeben.HörgerätetauglichkeitIn den Einstellungen lässt sich häufig eine Sensibilität für Hörgeräte einstellen. So können Störgeräusche vermieden und eine mögliche Ablehnung des Geräts durch den Senioren verringert werden.GPSBesonders hilfreich kann eine GPS-Funktion sein, die in dem Handy verbaut wurde. Während junge Menschen sie meistens zur Navigation nutzen, dient sie bei Senioren dazu, sie orten zu können. Dies ist vor allem bei an Alzheimer oder Demenz Erkrankten sehr sinnvoll.Wer ein entsprechendes Gerät kaufen möchte, sollte sich darüber bewusst sein, welche Funktionen es beinhalten muss. Pflicht sind eine einfache Menüführung, eine laute Gesprächs- und Klingeltonlautstärke sowie sehr großes Tastenfeld, wobei die Tastenfelder klar voneinander abgetrennt sein sollten, damit es sich gut bedienen lässt. Eine Doppelbelegung der Tasten ist nicht ratsam. Kurzwahltasten hingegen sind sehr sinnvoll, denn damit genügt ein Tastendruck, um jemanden anzurufen.Seniorenhandys punkten in vielen verschiedenen Bereichen, die im Laufe des Lebens aufgrund altersspezifischer oder gesundheitlicher Einschränkungen wie einer Sehschwäche, einem schlechteren Gehör oder einer eingeschränkten Motorik immer wichtiger werden. Dank der vielen Vorteile, beispielsweise die einfache Bedienbarkeit, große Tasten und nützliche Funktionen wie eine Notruftaste, haben auch ältere Menschen die Möglichkeit, mit der Familie in Kontakt zu bleiben oder in einer schwierigen Situation schnell Hilfe zu rufen. Senioren erhalten dadurch mehr Sicherheit.Wichtig ist die Vorteile und die Funktionsweisen mit der betroffenen älteren Person gemeinsam zu besprechen. Noch immer gibt es einige Senioren, die dazu neigen moderne Technik wie Handys abzulehnen. Hier kann es helfen, die Vorteile anhand von realistischen Notfall-Szenarien vorzustellen. Auch weniger dramatische Gründe, wie die Möglichkeit aus dem Urlaub die Liebsten anzurufen, können helfen die Berührungsängste abzubauen. Auch sollten die technischen Möglichkeiten erläutert und durchgespielt werden. So wird sichergestellt, dass das Handy auch tatsächlich genutzt wird.