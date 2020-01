78-Jährige stürzt nach Zusammenprall am Augsburger Hauptbahnhof ins Gleis

Eine 78-jährige Frau ist am Montagnachmittag im Augsburger Hauptbahnhof ins Gleis gestürzt. Sie erlitt erhebliche Verletzungen. Die Bundespolizei ermittelt nun und sucht nach Zeugen.

Die Frau stürzte nach Angaben der Polizei gegen 15.40 Uhr im Hauptbahnhof ins Gleisbett und zog sich dabei eine schwerwiegende Schulterverletzung zu, die in einer Klinik operiert werden musste.Erste Befragungen ergaben, dass ein Reisender der Seniorin mit seinem Gepäckstück in die Hacken gefahren sein soll. Die 78-Jährige fiel daraufhin in den Gleisbereich.Ihr Ehemann und drei Passanten halfen der Frau aus dem Gefahrenbereich. Zum Zeitpunkt des Vorfalls fand kein Zugverkehr statt.Die Augsburger Bundespolizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0821/ 34 35 60 zu melden. (pm)