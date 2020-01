Autofahrer mit mehr als drei Promille unterwegs

In einer Tankstelle in der Neuburger Straße fiel zwei Polizisten am Samstag gegen 18 Uhr ein Mann auf, welcher offensichtlich stark alkoholisiert eine Flasche Wein kaufte.

Da der 53-Jährige im Anschluss in seinen Wagen stieg und losfahren wollte, wurde dies von den Beamten unterbunden.

Bei einem Atemalkoholtest stellte sich bei dem Mann laut Polizei ein Wert von über drei Promille heraus. Es konnte ermittelt werden, dass er kurz zuvor in diesem alkoholisierten Zustand bereits zur Tankstelle fuhr. Bei dem 53-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (pm)