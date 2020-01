Bilanz der Polizei und Feuerwehr: Wo es in Augsburg in der Silvesternacht gebrannt hat

Die Augsburger Polizei und Feuerwehr haben nach der Silvesternacht Bilanz gezogen. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord spricht von einem Einsatzaufkommen, das mit dem des Vorjahres vergleichbar war. Zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden seien die Polizeistreifen im Augsburger Stadtgebiet allerdings "nonstop von Einsatz zu Einsatz unterwegs" gewesen.

Wo es im Augsburger Stadtgebiet gebrannt hat:

Leni-Hirsch-Weg

Reichensteinstraße

Johann-Strauß-Straße

Leharstraße

Karl-Settele-Straße

Dr.-Hörmann-Straße

Leisenmahd

Zugspitzstraße

Philipp-Scheidemann-Straße

Heinrich-Böll-Straße

Eichleitnerstraße

Fröbelstraße

Hans-Adloch-Straße

Uhlandstraße

Deutschenbaurstraße

Otto-Lindenmeyer-Straße

Brückenstraße

Herrenbachstraße

Loscherstraße

Wiesenstraße

Euler-Chelpin-Straße

Apfelweg

Beim Schlaugraben

Die Hauptgründe seien körperliche Auseinandersetzungen gewesen. Ein Großteil der 40 Brandeinsätze in Nordschwaben habe sich ebenfalls in Augsburg ereignet. Die Augsburger Feuerwehr spricht von 24 Einsätzen im Stadtgebiet, davon drei Zimmerbrände, 19 Kleinbrände und zwei fälschlich ausgelöste Brandmeldeanlagen.Um 17.30 Uhr brannten Mülltonnen im- für die Feuerwehr der erste Einsatz der Silversternacht.Um 0.32 Uhr musste die Feuerwehr einen brennenden Baum in einem Garten in derlöschen.Um 20.36 Uhr fing ein Gebüsch in derFeuer.Um 20.46 Uhr brannte auch eine Hecke in derUm 20.47 Uhr kam es zu einem weiteren Heckenbrand an einem Gebäude in derUm 23.15 Uhr brannte ein Container in derUm 2.51 Uhr brannte eine Mülltonne in einem Tonnenhäuschen in derUm 19.20 Uhr brannten Müllcontainer in derUm 20.56 Uhr rief eine automatische Brandmeldeanlage in derdie Feuerwehr auf den Plan.Um 0.32 Uhr fing in einem Garten in dereine Hecke Feuer.Um 1.19 Uhr alarmierte eine automatische Brandmeldeanlage in derdie Feuerwehr. Sie war allerdings lediglich durch Zigarettenrauch ausgelöst worden.Um 21.38 Uhr brannte ein Müllbehälter in derUm 0.46 Uhr kam es zu einem Müllcontainerbrand in derUm 0.48 Uhr gab es einen Kleinbrand in der. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte schwelende Feuerwerkskörper in eine 1100 Liter fassende Papiertonne geworfen hatten, die daraufhin komplett ausbrannte. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.Um 3.24 Uhr brannte ein Müllcontainer in derUm 22.13 Uhr löschte die Feuerwehr einen Mülleimerbrand in derUm 1.05 Uhr geriet eine Mülltonne in derin Brand.Um 22.14 Uhr brannte ein Papiercontainer der Grundschule in derUm 0.15 Uhr musste die Feuerwehr einen Brand in derlöschen. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte eine Markise Feuer gefangen, das auch Fenster, Rolladen und die Fassade das Wohnhauses beschädigte. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.Um 23.01 Uhr fingen ein Baum und eine Mülltonne in derFeuer.Um 0.20 Uhr brannte ein Zimmer und ein Balkon im dritten Obergeschoss eines Hauses in der. Vermutlich war es durch einer Silvesterrakete verursacht worden, so die Feuerwehr.Um 0.43 Uhr löschte die Feuerwehr eine brennende Hecke imUm 1 Uhr ging eine 1100 Liter große Papiertonne "" in Flammen auf. Auch hier hatten wohl Unbekannte durch schwelende Feuerwerkskörper den Brand verursacht, so die Polizei. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. (pm/lat)