Die Kriminalpolizei Augsburg erbittet Zeugenhinweise zu einem nächtlichen Einbruch in der Innenstadt.

In der Fuggerstraße wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Geschäft eingebrochen. Ein Unbekannter verursachte einen Sachschaden vonmehreren Hundert Euro und konnte mit einer Beute im Wert eines fünfstelligen Eurobetragesunerkannt entkommen.Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer0821/323-3810 zu melden. (pm)