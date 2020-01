Einbruch in Fahrradgeschäft - Dieb fährt mit Beute davon

Zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft am Schmiedberg ist es am Mittwochmorgen gegen 4.45 Uhr gekommen. Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam über die Eingangstüre Zugang zum Geschäft, entwendete dort ein Fahrrad und fuhr mit diesem in Richtung Pilgerhausstraße davon.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Mann war circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Seine ansonsten dunkle Bekleidung war mit einem waagrechten weißen Streifen versehen.Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer0821/323-3810 zu melden. (pm)