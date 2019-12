Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung: Herr B. aus Meitingen konnte gefunden werden

Update: Wie die Polizei soeben meldete, konnte Herr B. aus Meitingen bereits kurz nach Start der Öffentlichkeitsfahndung gefunden werden.

Am Donnerstagnachmittag fuhr der 85-jährige Herr B. gegen 15.15 Uhr mit seinem blauen Wagen der Marke Opel, und dem Kennzeichen A-M 4680, von Meitingen in Richtung Augsburg. Laut Angaben der Polizei fehlt seit diesem Zeitpunkt von ihm jedes Lebenszeichen. Polizeiliche Suchmaßnahmen blieben bis dato erfolglos. Die Lebenspartnerin entschied sich deshalb zu einer Öffentlichkeitsfahndung.Herr B., der unter gesundheitlichen Problemen leidet und auf Medikamente angewiesen ist, ist 85 Jahre alt, circa 1,88 Meter groß und von kräftiger Statur (circa 100 kg). Er trug beim Verlassen seiner Wohnung ein hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Stoffhose. Er hatte eine dunkelblaue Jacke an und trug einen Lederhut.Die Polizei Gersthofen bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise. (pm)