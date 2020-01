Frau nach Brand in Neusässer Hochhaus schwer verletzt

Nach einem Hochhausbrand am Mittwochabend in Neusäß musste eine Bewohnerin mit schweren Verletzungen in die Augsburger Uniklinik gebracht werden.

Kurz nach 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in die Richard-Wagner-Straße gerufen. Aus einer Wohnung im sechsten Stock schlugen Flammen. Die mit mehreren Einsatzfahrzeugen angerückte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Wohnungen verhindern, die vom Brand betroffene Wohnung im obersten Stockwerk des Hochhauses brannte jedoch völlig aus. Die Ursache des Feuers muss derzeit ermittelt werden. Eine Frau konnte von den Einsatzkräften schwer verletzt geborgen werden und wurde zur ärztlichen Versorgung in die Uniklinik gebracht. Die Anwohner der Hauses wurden vorerst evakuiert.