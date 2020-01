Handtaschendiebstahl in der Innenstadt

Eine Frau meldete am Freitagabend den Diebstahl ihrer Handtasche samt Geldbörse.

Die Bestohlene befand sich in einem Lokal in der Konrad-Adenauer-Allee und hatte ihre Handtasche auf einer Bank abgelegt, als ein Unbekannter die Tasche an sich nahm und flüchtete. Die 37-Jährige hatte den Dieb jedoch gesehen und konnte den auffällig gekleideten Mann gut beschreiben.Wenige Stunden später wurde der beschriebene Mann durch eine Streifenbesatzung im Stadtgebiet wiedererkannt. Bei der Kontrolle des 52-Jährigen wurde die gestohlene Handtasche aufgefunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. (pm)