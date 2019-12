Kellertür zu laut geschlossen: 49-Jähriger zieht Revolver und stellt Nachbarn zur Rede

Ein Streit zwischen Nachbarn ist an Heiligabend in Oberhausen derart eskaliert, dass ein 49-Jähriger einen Revolver und ein Messer zog.

Der Mann regte sich am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Grenzstraße über seinen Nachbarn auf, der die Kellertür seiner Meinung nach zu laut geschlossen hat. Laut Polizeibericht wollte der 49-jährige Mann den Störenfried mit einem Revolver und einem Messer zur Rede stellen.Der Nachbar flüchtete sich jedoch in seine Wohnung und rief die Polizei. Die Beamten konnten den 49-jährigen schließlich im Anwesen antreffen. Bei dem Revolver, welchen er zwischenzeitlich nicht mehr bei sich trug, handelte es sich um einen Gasrevolver. Der Revolver wurde sichergestellt und der Beschuldigte in Sicherheitsgewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen verschiedenster Delikte verantworten. (pm)