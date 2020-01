Körperverletzung am Predigerberg - Polizei sucht Täter

Ein 31-Jähriger befand sich am Samstagmorgen, gegen 5.25 Uhr, vor einem Lokal am Predigerberg, als ihm eine vierköpfige Personengruppe vom Afrawald entgegenkam.

Die Personen griffen den 31-Jährigen laut eigenen Angaben unvermittelt an und fügten ihm dabei eine Platzwunde am Kopf zu. Im Anschluss sollen die Unbekannten, welche der stark betrunkene Geschädigte nicht beschreiben konnte, in unterschiedliche Richtungen davongerannt sein. Der Verletzte kam zur Behandlung seiner Platzwunde ins Krankenhaus.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (pm)