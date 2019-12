Mehrere Buden nach Brand auf Augsburger Christkindlesmarkt zerstört

Mehrere Buden haben in der Nacht auf Donnerstag auf dem Augsburger Christkindlesmarkt gebrannt. Verletzt wurde niemand.

Aufmerksame Bewohner riefen gegen 3.45 Uhr die Berufsfeuerwehr Augsburg zum Rathausplatz. Mehrere Buden des Weihnachtsmarktes standen unter Vollbrand, in denen unter anderem Gasflaschen lagerten und nach Angaben der Feuerwehr Explosionsgefahr bestandDurch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr Augsburg konnte größerer Schaden abgewendet werden, so dass der Brand nicht auf die benachbarten Buden übergriff. Durch die große Brandtemperatur wurden jedoch fünf Nachbarstände beschädigt. Diese wurden geöffnet und Nachlöscharbeiten durchgeführt.Mit einer Wärmebildkamera lokalisierte die Feuerwehr weitere Glutnester und führte an mehreren Buden Sicherungsmaßnahmen durch. Um 5 Uhr übergab die Berufsfeuerwehr die Einsatzstelle der Kriminalpolizei. Diese ermittelt in alle Richtungen, von einer Brandstiftung muss nicht zwingend ausgegangen werden.Die Augsburger Berufsfeuerwehr war mit 28 EInsatzkräften und acht Einsatzfahrzeugen vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach Angaben der Polizei entstand an ein Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. (pm)