Nach Totschlag am Kö ermittelt nun das LKA wegen undichter Stelle bei der Polizei

Nach dem Angriff am Königsplatz ermittelt nun das LKA wegen undichter Stelle bei der Polizei. Es geht um einen Screenshot aus einem polizeilichen Überwachungsvideo.

Beispielloser Medienhype

Screenshot aus polizeilichen Überwachungsvideo

Schon manches Mal hegte man bei der Augsburger Staatsanwaltschaft und der Polizei den Verdacht, dass es irgendwo jemanden in den eignen Reihen geben muss, der Informationen an die Presse gibt. Jetzt ermittelt das Landeskriminalamt. Grund dafür sind Vorfälle rund um den gewaltsamen Tod eines Feuerwehrmanns am Nikolausabend am Königsplatz. Wie berichtet , waren der 49-jährige Neusäßer, seine Frau und ein befreundetes Ehepaar nach dem Besuch des Christkindlesmarkts auf dem Heimweg in den Landkreis Augsburg. Dabei liefen die vier durch die Fußgängerzone und kamen am Rand des Königsplatzes vorbei. Vor einem Schnellrestaurant begegneten sie sieben jungen Männern. Es kam zu einer Auseinandersetzung, dann fiel der tödliche Schlag. Ein 17-Jähriger, so ermittelte die Polizei binnen zwei Tagen, soll den 49-Jährigen mit nur einem Schlag gegen den Kopf getötet haben. Dessen 50-jähriger Freund wurde schwer im Gesicht verletzt. Die Frauen mussten alles mit ansehen.Was folgte, war ein beispielloser Medienhype. In ganz Deutschland geriet der Vorfall in die Schlagzeilen, Fernsehsender berichteten aus Augsburg unter dem Motto: "Eine Stadt weiß nicht, wie es nun weiter gehen soll."Die Berufsfeuerwehr gedachte ihres getöteten Kameraden, viele Politiker gaben Stellungnahmen ab.Da der Königsplatz seit Jahresbeginn von der Polizei videoüberwacht wird, gibt es auch Aufnahmen von der Tat. Und es existiert ein Film, der offenbar mit der Dashcam eines dort wartenden Taxis aufgezeichnet wurde. Dass dieser an die Medien gelangte, liegt außerhalb der Verantwortung der Polizei. Doch es gibt auch ein Foto, einen Screenshot aus einem polizeilichen Überwachungsvideo, der die mutmaßliche Tätergruppe vor der Tat zeigt.Wie dieses Bild aus Polizeibesitz unter anderem an die Augsburger Allgemeine gelangen konnte, die es veröffentlichte, ist nun Gegenstand von Ermittlungen durch das Landeskriminalamt (LKA). In Frage kommen interne Dienstpflichtverletzungen. (mg)