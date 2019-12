Pädophiler Kinderarzt Harry S.: Bundesgerichtshof verwirft Revision, hebt allerdings Berufsverbot auf

Wie das Landgericht Augsburg nun meldet, hat der Bundesgerichtshof die Revision des pädophilen Kinderarztes Harry S., der am 29. Januar dieses Jahres zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren und neun Monaten mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt wurde, verworfen.

Harry S.: "Viel zu gut davongekommen"

Das Urteil des Augsburger Landgerichts ist damit rechtskräftig. Richter Roland Christiani hatte den Arzt unter anderem wegen mehrerer Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, der Vergewaltigung und des sich Verschaffens von kinderpornographischen Schriften mit Realitätsgehalt für schuldig befunden.Der Bundesgerichtshof beanstandete dieses Urteil nicht. Allerdings hob er das lebenslange Berufsverbot auf, das Teil des Augsburger Urteils war. Demnach muss Harry S. nun nicht mit einem Berufsverbot rechnen.Der Kinderarzt war im Jahr 2016 schon einmal verurteilt worden, damals zu einer Haftstrafe von 13,5 Jahren und Sicherungsverwahrung. Auch damals ging er in Revision, und zwar erfolgreich. Weil der Bundesgerichtshof die Schuldfähigkeit des Kinderarztes erneut überprüft haben wollte, musste 2019 eine weitere Gerichtsverhandlung vor dem Landgericht stattfinden.Richter Roland Christiani sah allerdings auch in der zweiten Verhandlung keine Anzeichen für eine verminderte Schuldfähigkeit. Er habe sich durchaus steuern können, sei „stets mit kühlem Kopf, stets mit Kalkül“ vorgegangen, so Christiani in seiner Urteilsbegründung.Laut Einschätzung von Richter Christiani war der ehemalige Kinderarzt sogar schon 2016 "viel zu gut davongekommen", das von ihm verhängte Strafmaß habe er nur dem Verschlechterungsverbot bei Revisionsverfahren zu verdanken. Bereits im ersten Verfahren hatte Harry S. zugegeben, mehr als 20 Jungen sexuell missbraucht zu haben. (lat)