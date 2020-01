Polizei fasst Sprayer in der Innenstadt

Zwei Männer wurden am Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, von Passanten dabei

beobachtet, wie sie an einem Gebäude in der Steingasse Schmierereien anbrachten. Als Zeugen daraufhin die Polizei informierten, flüchteten die beiden Unbekannten zunächst.

Gegen 00.30 Uhr konnten die beiden von den Zeugen beschriebenen Männer im Stadtgebiet von einer Streifenbesatzung erkannt und vorläufig festgenommen werden. Bei ihnen wurden entsprechende Sprayer-Utensilien aufgefunden.Es konnte ermittelt werden, dass die beiden zuvor an einer legalen Sprayer-Wand in derForsterstraße tätig waren. Im Anschluss begaben sie sich in die Steingasse und brachten dort verbotenerweise Schmierereien an. Im Stadtgebiet konnten zudem weitere illegale Schmierereien festgestellt werden, welche den beiden Männern zugeordnet werden können.Bisher dürfte sich der verursachte Sachschaden laut Polizei in einem vierstelligen Eurobereich bewegen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer, im Alter von 19 und 30 Jahren, wieder entlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (pm)