Rabiater Falschparker verletzt zwei Frauen in Kriegshaber

Ein Falschparker hat sich am Mittwochabend in Kriegshaber mit zwei Anwohnerinnen angelegt und diese verletzt. Anschließend flüchtete der unbekannte Mann.

Der bislang unbekannte Autofahrer parkte laut Polizeibericht um kurz vor 18 Uhr unberechtigt auf einem Privatparkplatz in der Tylerstraße auf Höhe der Hausnummer 16. Die betroffene Eigentümerin rief daher einen Abschleppdienst an, um das Fahrzeug umsetzen zu lassen.Noch vor Eintreffen des Abschleppwagens kehrte der Falschparker zurück und wurde sogleich mit seinem Fehlverhalten von der Betroffenen und einer weiteren Zeugin konfrontiert. Die beiden Damen forderten den Mann auf, auf den Abschleppwagen zu warten. Dann kam es zum Streit, woraufhin der Unbekannte in sein Fahrzeug stieg und dabei die Türe mit voller Wucht zuschlug. Eine der Frauen, die ihre Hand dazwischen hatte, ist dadurch an vier Fingern verletzt worden. Die andere Frau erlitt eine Knieverletzung, nachdem der Falschparker mit erhöhter Geschwindigkeit aus der Parklücke ausfuhr und sie dabei touchierte. Anschließend fuhr er mit hohem Tempo in Richtung Bürgermeister-Ackermann-Straße davon.Bei dem Fahrer soll es sich nach Angaben der Polizei vermutlich um einen polnischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 35 bis 40 Jahren handeln. Er ist circa 1,70 Meter groß und trug dunkle Arbeitskleidung. Er war mit einem dunkelfarbigen (eventuell dunkelblau) Fiat Doblo mit polnischer Zulassung unterwegs.Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2610 entgegen. (pm)