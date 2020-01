Tierheim Augsburg warnt vor Giftködern in Pfersee

Ein holländischer Schäferhund ist am Dienstag einem Giftköder zum Opfer gefallen, das zumindest vermeldet das Augsburger Tierheim auf seiner Facebookseite und warnt vor Giftködern in Pfersee.

Ein Hundehalter teilte demnach mit, dass sein Hund beim Gassi gehen auf Höhe Hessenbachstraße hinter den Kleingärten eine Scheibe Leberwurst aß, in der sich offenbar Granulat, möglicherweise Rattengift, befunden habe. Der holländische Schäferhund verstarb auf dem Weg in die Tierklinik. Das Tierheim rät Hundehaltern, die in diesem Gebiet ihre Hunde ausführen möchten, zu Maulkörben.