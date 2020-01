In einem Mehrfamilienhaus in der Ebnerstraße, Ecke Schißlerstraße, wurde am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr eine Haustüre durch Böller beschädigt.

Ein Unbekannter hatte zwei Böller an der Eingangstüre befestigt und gezündet. Dabei zerbrach der Glaseinsatz an der Haustüre. Laut Polizei entstand dabei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer0821/323-2510 zu melden. (pm)