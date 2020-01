Unbekannter stiehlt VW Polo und fährt vier andere Autos an

Ein Unbekannter war am Donnerstag mit einem gestohlenen Auto in der Augsburger Innenstadt, in Göggingen, in Leitershofen und in Pfersee unterwegs. Überall verursachte er Unfälle.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 56-Jähriger zunächst gegen 21:20 Uhr seinen grauen VW Polo mit Augsburger Kennzeichen in der Innenstadt, in der Frauentorstraße, im Bereich der 20er Hausnummern, abgestellt. Da der Mann nur kurz etwas holen wollte, ließ er den Zündschlüssel im abgestellten Pkw stecken.Als er zehn Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte, war dieses verschwunden.Kurz vor Mitternacht wurde der Polo in der Leitershofer Straße in Pfersee, Höhe Hausnummer 44, aufgefunden. Vom unberechtigten Fahrer fehlte jede Spur. Der VW wies einen geplatzten Reifen und weitere erhebliche Unfallspuren auf. Der Unbekannte sei nach dem Reifenplatzer offensichtlich noch länger auf der Felge weiter gefahren, bevor er den VW schließlich abstellte, erläutert die Polizei.Den Ermittlungen zufolge führte die Fahrt des VW von der Innenstadt nach Pfersee, durch die Isegrimstraße in Göggingen sowie in die Augsburger Straße und die Welserstraße in Leitershofen. Entlang der Fahrtstrecke habe man noch in der Nacht vier geparkte Autos festgestellt, die durch den VW angefahren und beschädigt wurden, berichtet die Polizei.Am VW Polo sowie den vier geparkten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren Tausend Euro.Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden. (pm)