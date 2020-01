Ein bislang unbekannter Täter hat versucht, in der Apotheke am Hohen Weg in Augsburg einzubrechen.



Der unbekannte Täter soll nach Angaben der Polizei im Zeitraum von Dienstag,18.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.30 Uhr, zunächst erfolglos versucht haben, mit einem Stein die Glasschiebetüre der Apotheke einzuwerfen. Anschließend wollte er die Türe aufhebeln, scheiterte aber erneut und verschwand.Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323 3810 entgegen. (pm)