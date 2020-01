Verdacht auf Hundeköder: Verdächtige Wurst verursacht Polizeieinsatz in Inningen

Ein Fußgänger hat am Sonntagnachmittag neben der Hunde-Gassistrecke an der Bergheimer Straße in Inningen einen Ring Lyoner mit einem vermeintlichen Nagel darin entdeckt.

Bei näherer Betrachtung durch einen Polizeibeamten der Diensthundestaffel konnte der Lyonerring, der zwischenzeitlich durch den Mitteiler in einem Abfalleimer entsorgt worden war, aufgefunden werden. In der näheren Umgebung konnten laut Polizeibericht keine verdächtigen Wurststücke oder ähnliches festgestellt werden.Schließlich stellte sich jedoch schließlich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Nagel um einen kleinen Ast handelte. Wie genau der Ring Lyoner dort hingelangte ist nicht bekannt, es handelte sich jedoch nicht um einen „Hundeköder“. (pm)