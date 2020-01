Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten auf A8 bei Gersthofen geahndet

Berufskraftfahrer muss mehrere Tausend Euro Sicherheitsleistung bezahlen.

in Lastwagen mit deutscher Zulassung wurde am Donnerstagnachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er auf der A 8, Höhe Gersthofen, in Richtung München unterwegs war. Bei der Kontrolle des 57-jährigen Fahrers wurden erhebliche Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Zudem war am Sattelanhänger eine Bremsscheibe durchgerissen.Da der griechische Fahrer keinen deutschen Wohnsitz hatte, musste er an Ort und Stelle für die Verstöße eine Sicherheitsleistung von über 4000 Euro bezahlen.Danach durfte er seine Fahrt lediglich bis zu einer vereinbarten Werkstatt und nicht bis zu seinem eigentlichen Ziel fortsetzten. (pm)