Versuchter Einbruch in Oberhausen - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Eine Gaststätte in Oberhausen, in der Donauwörther Straße (im Bereich der 10er Hausnummern), war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Ziel eines Einbrechers, der sich über Manipulationen an der Eingangstüre Zutritt in die Räumlichkeiten verschaffen wollte.

Wie die Polizei mitteilt, wurde er dabei aber mutmaßlich beider weiteren Tatausführung gestört, so dass er nicht in die Räume des Lokals gelangen konnte und flüchtete.Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810. (pm)