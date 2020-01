Zehnjährige Buben werfen Gegenstände auf Amagasaki-Allee

Zwei zehnjährige Jungen haben am Sonntagnachmittag Baustellenleuchten auf die Amagasaki-Allee geworfen. Ein Autofahrer konnte gerade so einen Unfall verhindern.

Ein 57-Jähriger fuhr nach Angaben der Polizei gegen 14:45 Uhr mit seinem Auto auf der Amagasaki-Allee stadtauswärts, als in der Unterführung der Blücherstraße plötzlich zwei Baustellenaufsteckleuchten auf die Fahrbahn flogen.Der aufmerksame Mann konnte einen Unfall verhindern und erkannte noch zwei Jungen auf einer Mauer am gegenüberliegenden Fahrbahnrand. Der 57-Jährige wendete und sprach die Jungen, die weitere Leuchten in der Hand hatten, an. Daraufhin flüchteten die beiden Buben und der Autofahrer verständigte die Polizei.Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Zeugen konnten die beiden Zehnjährigen kurze Zeit später von einer Streifenbesatzung gefasst werden. Sie gaben an, dass sie die Baustellenleuchten zuvor an der Unterführung der Schackstraße mitgenommen hatten.Die beiden strafunmündigen Jungen wurden im Anschluss ihren Eltern übergeben. Laut Polizeibericht ist durch das Werfen der Leuchten kein Schaden entstanden. Der Eigentümer der Baustellenleuchten ist noch nicht bekannt. (pm)