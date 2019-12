Zu laut mit der Playstation: Polizei findet Marihuana bei 21-jährigem Ruhestörer

Weil ein 21-Jähriger am Samstag zu laut in seiner Wohnung Playstation spielte, riefen Anwohner gegen 23 Uhr die Polizei - mit heftigen Folgen für den Ruhestörer.

Als die Streifenbesatzung den Verantwortlichen kurze Zeit später beim Spielen unterbrach, stellten sie starken Marihuana-Geruch in dessen Wohnung fest.Der junge Mann war kooperativ und händigte auf Nachfrage knapp zehn Gramm Marihuana aus. Gegen ihn wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. "Das Konsolenspiel durfte er mit geringerer Lautstärke fortsetzen", so die Polizei in ihrem Bericht. (pm)