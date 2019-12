80-mal große Freude in der direkten Nachbarschaft

Auch in der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es Menschen, die sich über ein kleines Geschenk freuen. Die bedürftig, überfordert, einsam oder ganz auf sich allein gestellt sind. Im Rahmen der Aktion „Haunstetter beschenken ihre Nachbarn“ des BRK-Stadtteilzentrums Haunstetten konnten dieses Jahr 80 Päckchen an Kinder und Senioren verteilt werden.

2017 startete das BRK-Stadtteilzentrum Haunstetten mit der vorweihnachtlichen Aktion „Haunstetter beschenken ihre Nachbarn“. Dabei werden Schuhkartons mit kleinen Geschenken gefüllt und an Bedürftige weitergegeben. Ein großer Teil der Päckchen kam dieses Jahr von den Haunstetter Tagesmüttern und ihren Tageskindern. Die Kinder übergaben sie den Mitarbeiterinnen des Stadtteilzentrums. Als Dankeschön zeigte die BRK-Bereitschaft Haunstetten den Kindern einen Rettungswagen.Die Päckchen für die Senioren wurden von der BRK-Sozialstation Haunstetten, der Ökumenischen Sozialstation Haunstetten und Univiertel, dem Ambulanten Pflegedienst Lechtal sowie der Sozialen Fachberatung für Senioren in Haunstetten verteilt. Außerdem wurden Kinder in den pädagogisch betreuten Mutter-Kind-Gruppen des Stadtteilzentrums sowie Klienten und Klientinnen der dortigen Beratungsstellen beschenkt. Ein Teil der Päckchen wurde in Kooperation mit dem Kinderheim Friedberg e.V. verteilt, die viele bedürftige Kinder und deren Familien in Haunstetten betreuen.