Am Feiertag mit der Familie ins Theater! »Die rote Zora und ihre Bande« am 6.1.20 im martini-Park

Die Bühnenbearbeitung von Kurt Helds Roman feierte in der Vorweihnachtszeit Premiere und ist noch bis Februar an zahlreichen Vormittags-Terminen sowie am 2.2.20 um 15 Uhr zu sehen. Simon Windisch inszeniert die packende Geschichte über Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit mit viel Witz, Fantasie und Elementen der heutigen Lebenswirklichkeit für Kinder ab 8 Jahren. »Die rote Zora und ihre Bande« ist eine poetische Erzählung über die Bedürfnisse von Kindern und zugleich ein starkes Stück über die großen Fragen von Recht und Unrecht. Zusammen mit der detailreichen Ausstattung schaffen Musik- und Videoinstallationen im martini-Park ein atmosphärisches Gesamtbild.