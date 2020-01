Arthrose bei Hund und Katze

Die Tierärztin rät*

Auch Haustiere, vor allem ältere, können unter Arthrose leiden. Das ist eine, bei der die Knorpel geschädigt sind und sich die beteiligten Knochen verändern. Am häufigsten betroffen sind Ellbogen-, Knie- und Hüftgelenk. Diesind unsicher, vermutlich spielen Entzündungen eine Rolle, genetische Anlagen oder angeborene Fehlbildungen, verbunden mit einer Fehlbelastung.Tiere, die an Arthrose erkrankt sind, leiden unter, sobald sie sich bewegen. Besitzern fällt bei ihren erkrankten Tieren in der Regel zunächst eine gewisse Bewegungsunlust auf. So meiden Katzen zum Beispiel den Kratzbaum, schlafen oft mehr und putzen sich weniger. Hunde weigern sich vielleicht, Treppen zu steigen oder auf die Couch zu springen. Sie zeigen häufig auch einen typischen steifen Gang, wenn sie nach dem Ruhen aufstehen.Arthrose schreitet meist langsam voran und ist unheilbar. Das heißt, die Veränderungen am Gelenk können nicht rückgängig gemacht werden. Bei Verdacht auf eine Gelenkerkrankung, sollte man daher einenaufsuchen, der auf einer Röntgen- und/oder Ultraschall-Untersuchung Veränderungen an Knorpel oder Knochen erkennen kann. Meist wird er versuchen, die Veränderungen im Gelenk zu stabilisieren, die Gelenkfunktionen zu unterstützen und somit die Beweglichkeit zu erhalten bzw. wiederherzustellen.Betroffene Tiere sollten sich regelmäßigund ausreichendan einemgepolsterten Liegeplatz bekommen. Zur Linderung der Schmerzen könnenund entzündungshemmendeverabreicht werden. Unterstützend kommen gegebenfallsundzum Einsatz. In extremen Fällen können betroffene Gelenke auchbehandelt – also versteift, entfernt oder durch künstliche Gelenke ersetzt – werden.Mit der richtigen Kombination verschiedener Behandlungsmethoden und viel Geduld kann meist einefür ein an Arthrose erkranktes Tier erreicht werden.