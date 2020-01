Bertram Meier wird neuer Augsburger Bischof

Bertram Meier leitet künftig das Bistum Augsburg. Papst Franziskus hat heute den Namen des neuen Bischofs von Augsburg bekanntgegeben.

Bischofsweihe am 21. März

Um 12 Uhr wurde im Hohen Dom die Ernennungsurkunde verlesen. Zuvor hatte Diözesanadministrator Prälat Bertram Meier selbst zu einem gemeinsamen Gebet eingeladen.Alle Pfarrgemeinden im Bistum Augsburg waren außerdem dazu eingeladen, ab 12.15 Uhr die Ernennung mit einem 15-minütigen feierlichen Glockengeläut zu verkünden.„Als ich die Nachricht vom Apostolischen Nuntius erhielt, dass Papst Franziskus mich zum Bischof von Augsburg ernannt hat, war ich zunächst überrascht, aber auch erfreut“, schildert Diözesanadministrator Meier in einer Pressemitteilung seine erste Reaktion auf die Ernennung. Er sei dem Heiligen Vater sehr dankbar für das Vertrauen, das er mit dieser Wahl sowohl in ihn als auch in die Diözese setze. „Denn nur gemeinsam bilden wir das pilgernde Volk Gottes. Mein Hauptanliegen wird es sein, der Einheit zu dienen und das Evangelium den Menschen von heute nahezubringen“, betonte der ernannte Bischof. Dabei sei er kein Einzelkämpfer. „Wir brauchen einander. Gleichzeitig bitte ich um den Rückenwind des Gebetes, damit ich meinen Dienst, der nicht mir selber gilt, sondern den Gläubigen, mit Freude und überzeugend erfüllen kann.“Der neu ernannte Bischof, geboren am 20. Juli 1960 in Buchloe, stammt aus Kaufering und damit aus dem Bistum Augsburg.Am Samstag, 21. März, voraussichtlich um 10 Uhr erfolgt im Rahmen einer Eucharistiefeier seine Amtseinführung, die zugleich mit seiner Bischofsweihe verbunden ist. Dabei wird der neu ernannte Bischof dem Augsburger Domkapitel sein päpstliches Ernennungsschreiben vorlegen. Er muss diesen formalen Akt laut Kirchenrecht innerhalb von vier Monaten nach Erhalt des Schreibens vollziehen. (lat/pm)