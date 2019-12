Brechtkreis 2020: Brechtsongs heute mit dem Duo MISUK

Für diese Veranstaltung haben die beiden Ausnahmetalente zwei neue Kompositionen zu Brecht-Gedichten versprochen. Zusammengestellt wurde MISUK in Augsburg zunächst für das Brechtfestival 2009 mit dem Ziel, Brechtsongs in einen zeitgemäßen musikalischen Kontext zu stellen. Aus einer einzigartigen Bandchemie entstanden gänzlich neue Songs, gekleidet in Jazz, Pop und Elektronik:

Texte Bertolt Brechts, zusammen mit der facettenreichen, ausdrucksstarken Stimme von Eva Gold und den griffigen, erzählerischen Riffs und Kompositionen von Bassist/Gitarrist Girisha Fernando ergeben zusammen einen originären Sound.

Mit der EP "Nachschlag" setzten Misuk 2015 ihre Vertonungen von Brechttexten fort.