Brechtkreis 2020: „Schwierigkeiten mit der Wahrheit?“

Preisträger*innen des Schulwettbewerbs stellen ihre Arbeiten vor



Während des Brechtfestivals wurden Gruppen- und Einzelarbeiten von Augsburger Schüler*innen ab der 5. Klasse ausgezeichnet, die sich am Wettbewerb des Brechtkreises „Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit“ beteiligt haben.

Gefragt waren Szenen / Geschichten / Gedichte / Lieder / Bilder / Filme zu diesen Fragen:



• Habt ihr schon mal vor dem Problem gestanden, die Wahrheit zu sagen/zu schreiben oder lieber nicht?

• Wie orientiert ihr euch in den sozialen Medien, wem vertraut ihr, wie verbreitet ihr eure Meinung?

• Habt ihr Erfahrung in der Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Mobbing, als Opfer, Täter*in oder Zeug*in?



Das Thema konnte frei oder mit Bezug auf Brecht bearbeitet werden. Alle künstlerischen Formen waren willkommen.