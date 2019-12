Das große Weihnachtsingen mit der StadtZeitung und tausenden Besuchern

Zahlreiche Menschen versammelten sich, um für einen guten Zweck mit Stars zu singen.

Viele Gäste, tolle Stimmung: Das erste große Augsburger Weihnachtssingen, das am Samstag im Kö-Park stattfand, war ein voller Erfolg für den Veranstalter, die Agentur Der Pate. Tatkräftig und lokal unterstützt wurde das Charity-Event unter anderem von der StadtZeitung, LEW und Stadtsparkasse Augsburg.Teils dicht gedrängt standen die Menschen in der Parkanlage neben dem zentralen Umsteigedreieck und sangen gemeinsam Weihnachtslieder – mal besinnlich traditionell, mal ausgelassen modern. Durch das Programm begleitete Moderator Tobias Schmidt vom Radiosender Hitradio RT1.Eröffnet wurde das Programm von Pastor Michael Bitzer. Er predigte für Frieden und in Gedenken an das Unglück am Königsplatz. Gemeinsam wurde dem verstorbenen Feuerwehrmann in einer Schweigeminute gedacht. Der Pastor predigte, heute ein „Zeichen der Liebe, des Friedens und der Versöhnung zu setzen“.Anschließend wurde die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, 1-20, von der zweiten Bürgermeisterin Augsburgs, Eva Weber, vorgelesen.Den musikalischen Auftakt machte der Dekanatskantor Hans-Georg Stapff mit den Liedern „Macht hoch die Tür“, „Vom Himmel hoch da komm ich her“ sowie „Ihr Kinderlein kommet“. Das Publikum wurde gleich mitgerissen, laut sangen die Besucher des Kö-Parks vor der Bühne die bekannten Weihnachtslieder mit.Im Anschluss betrat Maximilian Daum die Bühne. Er ist Mitglied der Kammeroper Augsburg. Mit ihm sangen die Zuschauer unter anderem die Klassiker „I’m dreaming of a white Christmas“ und „Leise rieselt der Schnee“ . Daum nutzte die Gelegenheit auf der Bühne, um ein ihm wichtiges Anliegen mitzuteilen. Er möchte ein Zeichen gegen Gewalt setzen, erklärt er: „Man muss nicht unbedingt an Weihnachten, aber an die Nächstenliebe glauben.“ Er war begeistert von dem fröhlich mitsingendem Publikum und bedankte sich am Ende seines Solo-Auftrittes mit den Worten „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schön es ist, hier oben zu stehen.“Anna Strohmayr, Teilnehmerin der Fernsehsendung „The Voice of Germany“, sang im Anschluss gemeinsam mit dem Opernsänger „Baby, it’s cold outside“. Und das Augsburger Publikum schien noch lange nicht müde zu sein, sie sangen weiter fleißig und gut gelaunt mit – auch bei Strohmayrs weiteren Songs wie dem Klassiker „Santa Baby“. Einer der vielen Gänsehaut-Momente war das „Hallelujah“ von ihr.Das Duo „Miss Grace“, die kürzlich ein Lied für Augsburg herausbrachten, gaben auf der Bühne Hits wie „Go tell it on the mountain“, aber auch bekannte klassische Lieder wie „Stille Nacht“ zum Besten.Gut gefüllt war die Bühne mit dem darauffolgenden Act: der etwa 30-köpfige Chor Tonträger des Sängerkreis Augsburg e.V. animierte das Publikum unter anderem mit „We wish you a Merry Christmas“ zum Mitsingen. Ein großes Dankeschön auf der Bühne gab es von Astrid Grotz vom Bunten Kreis. Denn der gesamte Erlös aller Kerzen, die an dem Abend verkauft wurden, geht an den Bunten Kreis Augsburg, ein Verein, der seit fast 30 Jahren Familien mit chronisch-, krebs- und schwerstkranken Kindern in der Region Schwaben unterstützt.Weiter wurden mit den Einnahmen aus dem Verkauf an den Gastro-Ständen und der Weihnachtsmützen die Tierfutternothilfe Augsburg sowie die Kartei der Not finanziell unterstützt. Das Highlight für viele Besucher war sicherlich der Auftritt des DSDS-Gewinners Michael Rauscher. Er riss das Publikum auch am Ende des Abends noch mit bekannten Liedern wie „Let it snow“ mit. Außerdem präsentierte er seine neue Single „Never be down“.Zum Schluss wurden alle Beteiligten, Unterstützer, Sponsoren und Sänger auf die Bühne geholt. Es wurde nicht nur nochmals „Danke“ gesagt, sondern auch ein letztes Mal für heuer gemeinsam „Feliz Navidad“ gesungen. Die Zuschauer waren so begeistert, dass sie sich sogar noch eine Zugabe wünschten.Und die vielen Sänger ließen keine Zweifel daran: Im nächsten Jahr muss es auf jeden Fall eine Wiederholung geben. Wie viele Menschen nun tatsächlich beim ersten großen Weihnachtssingen in Augsburg dabei waren, lässt sich nur schwer sagen. „Hunderte, Tausende“, freuten sich jedenfalls die Veranstalter. „Danke an alle Mitsinger und Partner für diese grandiose Veranstaltung. Gemeinsam haben wir den Grundstein für eine neue Augsburger Tradition gelegt! Bis zum nächsten Jahr und frohe Weihnachten an alle Leser“, Chris Nägele, Geschäftsführer Der Pate. (jl/mh/sos)