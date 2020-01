"Die Horatier und die Kuriatier" von bluespots productions und Oleg Eremin im Rahmen des Brechtfestivals

Symbolisches Kriegsszenario. Zwei ungleich ausgestattete Parteien verlieren sich in den widersprüchlichen Mechanismen eines Krieges. Der Rhythmus, der Rhythmus. Grotesk anmutende Echostimmen und Wiederholungen und unfreiwilliger Humor. Keine Rollen. Alle sind alle und die/der Einzelne gegen die Vielen.Das Lehrstück „Die Horatier und die Kuriatier“ von Bertolt Brecht findet im Rahmen des Spektakels Vol. II des Brechtfestivals statt. In der Koproduktion mit dem Brechtbüro wagt sich bluespots productions unter der Videoregie von Oleg Eremin aus St. Petersburg in die unkritisch-gefügige, von Widersprüchen geplagte und vor Idiotie strotzende Welt eines ungleichen Krieges.Das Stück wird im martini-Park in Halle B13/Orchesterprobenraum zwei Mal aufgeführt, im Wechsel mit der Inszenierung von theter und Alice Bever. Sie zeigen "Der Horatier" von Heiner Müller.18.15 Uhr: Bluespots Productions & Oleg Eremin: „Die Horatier und die Kuriatier“ von Bertolt Brecht20.00 Uhr: theter & Alice Bever: „Der Horatier“ von Heiner Müller21.45 Uhr: Bluespots Productions & Oleg Eremin: „Die Horatier und die Kuriatier“ von Bertolt Brecht23.30 Uhr: theter & Alice Bever: „Der Horatier“ von Heiner MüllerTickets für das Spektakel Vol II. gibt es hier. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von bluespots productions.