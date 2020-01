Augsburg: Agentur für Arbeit |

Was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an? Kleide ich mich dezent oder wage ich Farbe? In diesem Seminar am Freitag, 31. Januar 2020, bringen wir Sie auf den aktuellen Stand in Sachen Dresscode, denn was vor einigen Jahren noch undenkbar schien, ist mittlerweile Normalität geworden.

Ort: Agentur für Arbeit Augsburg, Wertachstraße 28, 86153 Augsburg, Zi. E18

Zeit: 8:30 Uhr bis ca. 12:30 Uhr

Kosten: keine

Anmeldung: erforderlich unter Annette.Rosch@arbeitsagentur.de

Diese Veranstaltung erfolgt mit Unterstützung des ESF-Projekts Perspektive Wiedereinstieg.