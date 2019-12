Fest der Erscheinung mit Haydn Miss brevis in F

Musica Suevica beginnt das Jahr 2020 mit Missa brevis in F (Hob XXII:1) von Joseph Haydn



außerdem kommt zur Aufführung:

Enatus est Emauel - Praetorius

Alleluja - J.M. Haydn



Kirchensonate in F - W.A. Mozart (KV 224)



Was: feierliches Hochamt

Wo: Dominikanerkirche Heilig Kreuz

Wann: 06. Januar 2020 10:00 Uhr



Ausführende:

Solisten:

Elisabeth Kästle - Sopran

Dobrochna Payer - Mezzosopran





Chor Musica Suevica Augsburg e.V.



Augsburger Instrumentailsten



Severin Wallisch - Orgel



Leitung: Franz Wallisch