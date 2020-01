Gemeinsam reparieren statt wegwerfen!

Der Wasserkocher streikt, der Reißverschluss der Jeans klemmt, der Laptop sendet merkwürdige Fehlermeldungen - typische Fälle für das Repair- und PC-Café im BRK-Stadtteilzentrum Haunstetten, Johann-Strauß-Straße 11.

Am Freitag, 31. Januar, von 15 bis 17 Uhr wird bei dem offenen, kostenlosen Treff wieder geschraubt, genäht und gehämmert. Tatsächlich lassen sich die meisten kaputten Dinge retten – man muss nur wissen, wie es geht. Beim Re-pair-Café reparieren ehrenamtliche Helfer defekte Elektrogeräte und Textilien und helfen dabei, das Fahrrad wieder in Schuss zu bringen. Werkzeug ist vorhanden, eventuell benötigte Ersatzteile sollten mitgebracht werden.Beim gleichzeitig stattfindenden PC-Café werden Fragen rund um Computer, Tablet, Handy, Software und ähnliches beantwortet. Teilnehmer bringen ihr Gerät am besten mit.Verena König: Tel. 0821 - 80 877 34, koenig@szaugsburg-stadt.brk.deBianca Hauptfleisch: Tel. 0821 - 80 877 20, hauptfleisch@szaugsburg-stadt.brk.de