Gemeinsamer Weg von Mensch und Tier

Vortrag / Zoologe Kurt Kotrschal folgt Einladung des Tierschutzvereins nach Augsburg

Er arbeitete zunächst mit Fischen und Vögeln, bekannt wurde deraber durch seine. Der international anerkannte Fachmann ist Professor an der Universität Wien, leitete die Konrad Lorenz Forschungsstelle für Verhaltens- und Kognitionsbiologie in Grünau im Almtal und war Mitbegründer des Wolf Science Center (WSC) im niederösterreichischen Ernstbrunn.Dabei interessieren den Forscher vor allem die. Zwei seiner bekanntesten Bücher heißen denn auch „Wolf – Hund – Mensch" und „Einfach beste Freunde – Warum Tiere und Menschen einander verstehen". Sein jüngstes Werk ist das 2019 erschienene „Mensch – Woher wir kommen, wer wir sind, wohin wir gehen". Darin gibt Kotrschal einen naturwissenschaftlichen, gleichwohl spannenden Überblick über Werdegang und Wesen des Menschen.Wie wir wurden, was wir sind, und wie uns Tiere auf diesem Weg begleitet und geprägt haben, ist auch Thema in KotrschalsAnfang Februar in Augsburg. Der vielbeschäftigte Forscher folgt damit einer Einladung des Tierschutzvereins Augsburg und Umgebung e.V.freut Geschäftsführerin Sabina Gaßner besonders, „weil wir unsere Mitglieder, Förderer und alle Tierfreunde in und um Augsburg stets bestmöglich informieren wollen", aber auch, „weil Professor Kotrschal als mitreißender Erzähler bekannt ist".Sie selbst sitzt also sicher im Publikum, wenn Kurt Kotrschal amumüber „Verhältnis und Verständigung von Mensch und Tier" spricht. Der genaue Veranstaltungsort steht noch nicht fest, ist aber zeitnah der Tagespresse zu entnehmen.