Große Unterstützung für den Förderverein zu Weihnachten

Einen ganz großen herzlichen Dank all diesen Spendern und hier schließen wir auch noch die Kunden des Baumarktes OBI Stadtbergen mit ein. Diese spendeten an zwei Adventssamstagen 14,5 Tonnen Holzbriketten im Wert von 3.200 Euro. Nicht vergessen wollen wir auch noch die große Weihnachtsbäckerei bei Ihle Bakers vom Lions Club Elias Holl Augsburg. Hier wurden 110 Kilo Plätzchen gefertigt und verpackt und damit konnte sich der Förderverein den Betrag von 3.850 Euro (über 500 Päckchen Gebäck) sparen. Danke von ganzem Herzen für all diese guten Taten.