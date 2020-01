Der größte Comedy-Wettbewerb Deutschlands!

Der "GTD Comedy Slam" ist ein reiner Publikums-Entscheid.

Seien Sie dabei, wenn maximal sechs Comedians antreten und am Ende das

Publikum über den Gewinner entscheidet.

Im Vorfeld können sich bis zu fünf Künstler anmelden und am Abend gibt es einen

Platz auf der "offenen Liste" für einen spontanen Teilnehmer, der sich vor Beginn

eintragen kann. Jeder Teilnehmer auf der Bühne wird versuchen, das Publikum

innerhalb von 10 Minuten von sich zu überzeugen. Inhaltlicher Schwerpunkt des

Auftritts dabei ist ein Comedy-/ Kabarettbeitrag. Der Gewinner erhält einen Bargeld-

Preis.

Moderiert wird die Veranstaltung von Gaglord Andy Sauerwein.

Nicht erlaubt sind sexistische, fremdenfeindliche und rassistische Inhalte. Die

Darstellung muss von den Teilnehmern selbst konzipiert sein (Eigenkreativität

erforderlich). Die Verwendung von Inhalten jeglicher Art, die nicht selbst verfasst

wurden, ist verboten. Wer Witze klaut wird disqualifiziert.

Nachdem alle Teilnehmer aufgetreten sind, entscheidet das Publikum über den

Gewinner.

Der "GTD Comedy Slam" ist eine Veranstaltung der „Gag Test Dummies“.

Anmeldungen per Email an Gaglord@GTDcomedyslam.de

Alle Infos und Termine auf www.GTDcomedyslam.de