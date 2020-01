Hollaria Orden für Günther Sigl

Bei einem Auftritt im Hotel Bayerischer Hof am vergangenen Wochenende in München konnten Sie eine ganz besondere Person mit dem Hollaria Orden auszeichnen. Die Rede ist von Günther Sigl, dem Sänger der Spider Murphy Gang aus München. Mit Hits wie Schickeria oder mit Skandal im Sperrbezirk lieferte die Band einige Songs die natürlich auch in der 5. Jahreszeit gehört werden.Auch für die 31. Hollaria Faschingsgala ist es der Hollaria in diesem Jahr wieder gelungen mit den Stimmungsgaranten den Dorfrockern richtige Hochkaräter verpflichten zu können. Sie sind bei Jung und Alt beliebt und sind auch regelmäßig zu Gast in diversen TV Shows. Wenn sie nicht gerade bei der Hollaria sind, spielen die Dorfrocker zum Beispiel auf Open Airs vor bis zu 25.000 Leuten oder auch auf Mallorca am Ballermann. Tickets für die Hollaria Faschingsgala und die Bad Taste Party am 21. Februar 2020 gibt es unter www.hollaria.de.