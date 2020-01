“i CantAutori” - Viaggio in Italia

Viaggio in Italia - eine Reise durch Italien – ist das aktuelle Programm der Band “i CantAutori”.

Eine musikalische Fahrt durch Städte wie Mailand, Neapel, Rom, Bologna, und Genua.

Dort besuchen die drei Musiker die großen "cantautori", die Liedermacher aus der Region und entführen das Publikum in das Herz italienischer Poesie.



Rocky Verardo (Gesang, Piano, Akkordeon) ist in Apulien geboren und er ist Mitglied der in Deutschland bekannten Italo-Pop Band “I Dolci Signori”. Zusammen mit Andrea Paoletti (Schlagzeug), Tiziano Bole (klassische und elektrische Gitarre) und Francesco Cainero (Bass und Gesang) aus Triest zeigen sie bei „Un Viaggio in Italia“ mit wunderbaren Arrangements die poetische Seite der italienischen Musik und verneigen sich damit vor großen cantautori wie Fabrizio De André, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Fabio Concato und vielen anderen.