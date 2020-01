Jobcenter Augsburger Land geschlossen

Augsburg: Landratsamt | Am Mittwoch, 22. Januar 2020, sind die Geschäftsstellen des Jobcenters Augsburg Land in der Hermanstraße 11 in Augsburg und in der Fuggerstraße 10 in Schwabmünchen aufgrund einer internen Veranstaltung ganztägig geschlossen.

