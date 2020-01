Kennzeichnen und Registrieren von Hund und Katze

Die Tierärztin rät*

Wer mit Hund oder Katze ins Ausland reisen will, ist seit einigen Jahren dazu verpflichtet, sein Tier durch einenunverwechselbar kennzeichnen zu lassen. Aber auch ohne Reiseabsichten sindeines Haustieres sinnvoll. Denn wenn ein Tier einmal vermisst werden sollte, erhöht das die Chancen beträchtlich, es zurückzubekommen.Der etwawird vom Tierarzt mit einer speziellen Nadel unter die Haut von Katze oder Hund eingesetzt. Dort kann er dann problemlos mit einem speziellen Gerät abgelesen werden. Diesesind in allen Tierarztpraxen, Tierheimen und Veterinärämtern vorhanden. Jeder Mikrochip trägt eine einmalige. Diese und die individuellen Daten des Tiers werden in den Heimtierausweis eingetragen und in der Patientenkartei des Tierarztes gespeichert.Nach der Implantation des Mikrochips sollte das Haustier mit Chip-Nummer und Daten des Tierhalters bei einer zentralen Stellewerden. Das können Sie selbst online erledigen oder Ihren Tierarzt darum bitten. Die bekanntestendafür sind Findefix, das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, und das Tasso-Tierregister des gleichnamigen Vereins. Beide bieten diesen Service kostenlos an. Wenn ein Tier nun verschwindet bzw. ein fremdes Tier gefunden wird, können über diese Register anhand der Registriernummer Tier und Besitzer einander zugeordnet werden.Bei Katzen kann zusätzlich zum Mikrochip auch einein die Ohren vorgenommen werden. Dies kann jedoch – anders als das Setzen eines Mikrochips - nur in Narkose erfolgen. Ein weiterer Nachteil ist, dass Tätowierungen nach einigen Jahren verblassen und dann schlecht oder gar nicht mehr lesbar sind.Eine weitere, zusätzliche Möglichkeit der Kennzeichnung bei Hund und Katze ist das Hinterlassen vonwie Name und Telefonnummer. Dazu kann man etwa das Halsband besticken, am Geschirr einen Adressanhängers anbringen oder eine Hundemarke entsprechend gravieren, so dass im Fall des Falles der Besitzer kontaktiert werden kann.