Kindergarten Arche Noah aus Bobingen engagiert sich für die KlinikClowns

Passend zum Frühjahr hatten die Kindergartenkinder getöpferte Anhänger und Kresseigel, Heuhasen, Dekorationsartikel und gefilzte Ostereier hergestellt und leckere Kuchen gebacken und ihren Eltern, Verwandten und Freunden gegen Spenden für die KlinikClowns angeboten. Sogar ein selbstgedrehter Film wurde vorgeführt und dazu Popcorn verkauft. Am vergangenen Dienstag besuchte KlinikClown „Dr. Schlaubi“ den Kindergarten und freute sich sehr, als ihm die Kinder den tollen Spendenerlös in Höhe von 555,00 Euro überreichten. Regelmäßige Besuche der KlinikClowns sorgen in zahlreichen bayerischen Kinderkrankenhäusern für Freude und erleichtern den kleinen Patienten ihren oft harten Klinikaufenthalt. Nur durch Spenden ist dies möglich, und dass sich bereits Kinder im Kindergartenalter dafür einsetzen, finden die KlinikClowns großartig.Ausführliche Infos über die KlinikClowns und Möglichkeiten, ihre Arbeit zu unterstützen, gibt es unter www.klinikclowns.de