Konzert: Balla Balla AFRO BEAT

Afrobeat, der Jazz zuzwinkert, eine Weltmusik jenseits von sprachlichen Barrieren und

nationalen Grenzen, schweißtreibend und beglückend: Die sechs Musiker von

BallaBalla haben sich in Südfrankreich kennengelernt, stammen aber von der

Elfenbeinküste und aus Deutschland.

Im Zentrum ihrer energiegeladenen Eigenkompositionen steht das Balafon, ein

westafrikanisches Instrument, das dem Xylofon ähnelt; sein charakteristischer Klang

resultiert jedoch aus Kalebassen, die als Resonanzkörper dienen. Das Balafon ist das

traditionelle Begleitinstrument der Griot-Dichter, hat aber auch in der modernen

afrikanischen Musik Verwendung gefunden – und genau hier hohlen BallaBalla seinen

vollen und perlenden Klang ab, um mit ihm auf ebenso rasante wie gewitzte Weise zu

spielen.

BallaBalla präsentiert dies in einer unkonventionellen Besetzung: sie stellen dem

Balafon eine zweiköpZige Bläsersection gegenüber, deren Sound von Bass und

Schlagzeug getragen wird. Gekrönt wird dieses Feuerwerk mit virtuosen Percussion

Sounds, die für das lateinamerikanische Flair sorgen.

Zu den Besonderheiten der Gruppe gehört dabei, dass dieses Spiel zugleich die einzige

Sprache ist, in der alle Mitglieder kommunizieren können, denn die sechs Musiker

sprechen Französisch, Deutsch und Spanisch, aber keiner von ihnen spricht alle drei

Sprachen; die gemeinsame Musik überwindet die babylonische Verwirrung.

Brahima Diabate gilt als einer der besten Balafonisten weltweit. In seiner ivorischen

Familie wird die Spiel- und Bauweise des außergewöhnlichen Instruments seit

Generationen weitergegeben. Seinem unermüdlich virtuosen Spielfluss sind keine

Grenzen gesetzt. Mit seinen Kompositionen legt er den Grundstein für die treibenden

Melodien und Harmonien der Band.