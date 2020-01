Konzert: Still in Progress ( Rock & Soul)

Handmade Songs and coole Cover.

Frisch angerichtet von MusikerInnen aus Augsburg.

Ehrlicher Sound, Genuss und treibender Groove der ins Bein geht.





We make you happy



Gesang: Estera Evelina

Gitarre/ Gesang: Bernd Paulus

Gitarre: Bernd Amling

Percussion: Bernd Kraft

Drums: Christian Ritzel

Keyboard: Peter Koslowski

Bass: Christian Roettger