Kreativprogramm startet wieder

Eröffnung / Im Februar endet die Winterpause auf Gut Morhard

Bis Ende Januar herrscht noch Winterruhe im Tierparadies Gut Morhard, dann öffnet dasim Süden von Königsbrunn wieder seine Pforten. Die vierbeinigen Bewohner „freuen sich schon auf neue ‚Zaungäste‘ und die Abwechslung,“ lacht Tierpflegerin Paula Schöbel, „den zurzeit elf Wintergästen in der Fledermausstation freilich kann man vorerst nur über den Monitor beim Schlafen zuschauen.“Auch dasmit vielfältigen Workshops und Veranstaltungen für Natur- und Tierfreunde läuft im Februar wieder an – und hält gleich einige spannende und schönebereit. Kinder bis 5 Jahre zum Beispiel sind eingeladen, Stofftaschen im (Fledermaus-)Kartoffeldruck zu gestalten und dabei Interessantes über das Leben von Fledermäusen erfahren. Mit Anleitung eine eigene Maske ganz individuell aus Papier und Wolle gestalten können Jugendliche und Erwachsene, ob sie nun noch eine originelle Faschingsverkleidung suchen oder einfach ihrer Fantasie freien Lauf lassen wollen.Näheres zum Angebot auf Gut Morhard erfahren Sie auf der, in den ausliegenden grünenund im neuen, Landsberger Str. 144, 86343 Königsbrunn, Tel. 082 31 / 340 66 66, gut.morhard@tierschutz-augsburg.de, www.tierschutz-augsburg.de, www.fledermausschutz-augsburg.de, www.nanu-augsburg.de