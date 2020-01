Kurzurlaub in Deutschland: Die kleine Auszeit vom Alltagsstress

Im Norden rollen schäumende Wellen an den Strand, im Süden ragen schneebedeckte Berggipfel vor dem Horizont auf und in Mitteldeutschland ranken sich Legenden um tiefe Wälder, während in den Weinbergen Kultur auf Tradition trifft. Deutsche bevorzugen den Urlaub im Inland immer häufiger und das aus gutem Grund, denn die Bundesrepublik hat für jeden Geschmack etwas zu bieten - ganz egal ob man alleine, mit dem Partner oder der ganzen Familie verreist.

Deutschland als Lieblingsreiseziel der Bevölkerung

Vor allem ein Kurzurlaub gegen den Alltagsstress steht hoch im Kurs

Das waren die beliebtesten Regionen im Jahr 2019

Diese Aktivitäten haben die Regionen zu bieten

Alltagsgewohnheiten, die einen Kurzurlaub zu einem besonderen Bedürfnis machen

Schlusskommentar…

Das Wort "Urlaub" assoziieren die Menschen mit den unterschiedlichsten Bildern. In erster Linie denkt man aber an weiße Sandstrände, Kokospalmen und traumhafte Sonnenuntergänge. Zugegeben, diese Atmosphäre findet man wohl nur in der Karibik vor, nicht aber in europäischen Breiten. Warum aber bleiben viele Urlauber trotzdem lieber im Inland und ziehen die raue Nordsee dem klaren, türkisfarbenen Atlantik vor? Gewiss hat die Karibik mehr Exotik zu bieten, betrachtet man aber den Reiseaufwand sowie die Kosten, ist ein Urlaub in Deutschland sehr viel lukrativer. Viele Reiseziele lassen sich zudem in kurzer Zeit mit dem Auto oder der Bahn erreichen. Lange Wartezeiten in überfüllten Flughafen Terminals bleiben aus und kürzere Anfahrtswege bedeuten weniger Stress. Und wer kann schon von sich behaupten, bereits alle Ecken der Bundesrepublik zu kennen?Die oben angesprochenen kurzen Anfahrtswege ermöglichen überdies einen Kurzurlaub. Wer in seinem knappen Jahresurlaub in die Ferne verreist, muss nämlich oft damit rechnen, überfüllte Strände und ausgebuchte Hotels vorzufinden. Ein Kurztrip außerhalb der Saison bietet viel mehr Möglichkeiten, fremde Regionen ganz in Ruhe zu entdecken. Außerdem zeigen Erfahrungswerte, dass ein umfassend geplanter Urlaub oft alles andere als die gewünschte Entspannung bringt. Meistens artet bereits die Vorbereitung in Hektik aus. Ganz anders ist es bei einem spontanen Kurzurlaub. Ein freies Wochenende in den Bergen oder am Wasser vertreibt den Alltagsstress und ist deshalb besonders lohnend.Interessant sind auch die Urlaubsregionen, die Touristen im vergangenen Jahr vermehrt wählten. So stand zum Beispiel die Nordseeküste mit ihren Ostfriesischen Inseln hoch im Kurs. Andere Reisende verschlug es zwar ebenfalls in den Norden der Bundesrepublik, jedoch bevorzugten sie die bergige Landschaft im deutschen Mittelgebirge, dem Harz. Ambitionierten Bergsteigern reichte selbst die Höhe des Brockens, des höchsten Berges des Harzes, nicht aus. Sie erklommen stattdessen die oft schneebedeckten Gipfel und genossen den Ausblick auf das Bayerische Alpenland. Nicht weniger beliebt war die Ausflugsziele der Region Bad Bevensen in der Lüneburger Heide, wenn auch hier anstelle von Bergen violettes Heidekraut die ebene Landschaft schmückt.Die Beliebtheit der genannten Urlaubsorte ist nicht verwunderlich, wenn man die zahlreichen Angebote dieser Regionen betrachtet. Die Küstenlandschaft Deutschlands empfiehlt sich vor allem für den Familienurlaub im Sommer. Während Erwachsene im Strandkorb ausspannen, kann sich der Nachwuchs am Strand austoben. Bei schlechtem Wetter steht wiederum ein Wellenbad als Meeresersatz zur Verfügung. Die Heidelandschaft Lüneburgs ist ein Paradies für Naturliebhaber, Radfahrer und Wanderer, da die ebenen Wege kaum eine Herausforderung darstellen. Etwas anstrengender ist dagegen das Wandern im Harzgebirge, jedoch ist dies auch für Familien geeignet. Das Alpenvorland lockt hingegen Urlauber an, die keinen Kraftaufwand scheuen, um viele Höhenmeter zu meistern. Belohnt wird man als Bergsteiger mit atemberaubenden Blicken auf Berge und Täler sowie einer zünftigen Brotjause bei der Einkehr in eine Almhütte.Ein Kurzurlaub empfiehlt sich für alle, die sich trotz hoher Arbeitsbelastung im Alltag eine Auszeit genehmigen möchten. Wer den richtigen Urlaubsort wählt, der den persönlichen Interessenbereich abdeckt, wird erstaunt sein, wie entspannend auch nur ein einziges Wochenende abseits der gewohnten Hektik sein kann. Darüber hinaus ist ein Kurzurlaub eine lohnende Alternative zu der langen Fahrt - besonders wenn Kinder mitreisen.Ein Kurzurlaub hilft, den Alltagsstress für kurze Zeit hinter sich zu lassen, um anschließend mit neuem Elan die gewohnte Arbeit aufzunehmen. Immer mehr Menschen entdecken, dass es gar nicht nötig ist, dafür in die weite Ferne zu schweifen. Auch ein Urlaub in Deutschland verspricht viel Abwechslung und wunderschöne Landschaften.